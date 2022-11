Una particella negativa francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una particella negativa francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAS

Significato/Curiosita : Una particella negativa francese

L'elettrone è una particella subatomica con carica elettrica negativa che si ritiene essere una particella elementare. insieme ai protoni e ai neutroni...

pas – un fiume del nord della spagna che nasce dai monti cantabrici colle del pas – un valico delle alpi liguri pontificia accademia delle scienze – sede... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con particella; negativa; francese; particella dell elettrolisi; particella subatomica; particella di elementi chimici; particella minima di una sostanza in chimica; particella di materia; Positiva e negativa nella pila; Atomi che hanno carica negativa ; Tronfio in maniera un po negativa ; Opposta a negativa ; Una fantascienza negativa e apocalittica; L antropologo francese dello strutturalismo; Il commercio di anticaglie... alla francese ; Quella flottante è un dolce francese ; Mio in francese ; Importante industria francese di cosmesi; Cerca nelle Definizioni