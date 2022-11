Una brocca per l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una brocca per l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARAFFA

Significato/Curiosita : Una brocca per l acqua

La donna con brocca d'acqua è un dipinto a olio su tela (45,7x40,6 cm) di jan vermeer. databile al 1664-1665 circa e conservato nel metropolitan museum...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caraffa (disambigua). una caraffa è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con brocca; acqua; brocca in vetro per servire bevande; Una brocca per l acqua; brocca da tavola; brocca per l acqua; Nel brocca to e nel velluto; Rocce a fior d acqua ; La parte asciutta d un corso d acqua ; Si mette nell acqua della pasta; Grossi pesci d acqua dolce; Un muro a prova d acqua ; Cerca nelle Definizioni