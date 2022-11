Un... rimbalzo del tennis da tavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un... rimbalzo del tennis da tavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PONG

Significato/Curiosita : Un... rimbalzo del tennis da tavolo

Significati, vedi ping pong (disambigua). il tennistavolo (anche tennis da tavolo o tennis da tavola), più popolarmente conosciuto come ping pong, è uno degli...

pong (stilizzato pong) è uno dei primi videogiochi commercializzati, prodotto dalla atari come arcade nel 1972 e come console dedicata nel 1975. e un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con rimbalzo; tennis; tavolo; Il colpo senza rimbalzo a tennis; Come un tiro che colpisce... di rimbalzo ; Ripetuto indica un rimbalzo di notizie; Calcio di rimbalzo rugbistico; rimbalzo ; Nel tennis , cosi è detta una battuta di servizio imprendibile; La città cinese anagramma di tennis ti; Iniziali di Nadal il tennis ta; La sigla della classifica dei migliori tennis ti professionisti; Lo giocano i tennis ti quando il set è sul punteggio di sei pari; I gettoni sul tavolo verde; Il gancio da tavolo in cui infilare una tracolla; Gioco da tavolo del film con Robin Williams; Come un tavolo prenotato al ristorante; Situate... sul tavolo verde; Cerca nelle Definizioni