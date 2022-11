Uccello dalle lunghe zampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello dalle lunghe zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRAMPOLIERE

Significato/Curiosita : Uccello dalle lunghe zampe

"uccello di fuoco", è un uccello mitologico presente nel folklore di vari popoli considerato in grado di controllare il fuoco e di rinascere dalle proprie...

America, dove il termine "trampoliere" è usato per indicare uccelli dalle gambe lunghe come cicogne e aironi. i trampolieri sono membri dell'ordine charadriiformes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

