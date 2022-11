Uccelli che possono essere cinerini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli che possono essere cinerini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIRONI

Significato/Curiosita : Uccelli che possono essere cinerini

Nidificare, vicino a colonie di uccelli d'altre specie, per esempio spatole, garzette e soprattutto aironi cinerini: un esempio è dato dalle migliaia...

Po' più grandi. come tutti gli aironi, vola tenendo il collo ripiegato a s. airone cenerino airone cenerino in volo airone cenerino (tenuta di san rossore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

