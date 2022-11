Tutt altro che rado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che rado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Tutt altro che rado

Quantità di denaro per generare un minimo numero di posti di lavoro, tutt'altro che utile a riassorbire la disoccupazione. in vista dei conflitti, gli stati...

Raffaele fitto (maglie, 28 agosto 1969) è un politico italiano, presidente della regione puglia dal 19 maggio 2000 al 27 aprile 2005, ministro per gli...