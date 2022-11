Se lo tirano dietro alcune barche a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se lo tirano dietro alcune barche a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANOTTO

Significato/Curiosita : Se lo tirano dietro alcune barche a vela

Traversino. sputare dicesi del cavo se troppo intriso di catrame e gocciola. squero scivolo ove si tirano in secco le barche per operazioni di manutenzione...

canotto (de, en, it) luigi canotto, su transfermarkt, transfermarkt gmbh & co. kg. luigi canotto, su it.soccerway.com, perform group. luigi canotto,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con tirano; dietro; alcune; barche; vela; La tirano le renne; tirano fuori le parole a un timido; Attirano il ferro; Quelle toste attirano gli schiaffi; Si tirano stando in equilibrio su una gamba; Mettersi dietro gli altri; Come il fenomeno che non può... tornare indietro ; Non si tira mai indietro se c è da sedersi a tavola; Si muovono all indietro ... e finiscono nel piatto; Prepara caffè e cappuccini dietro a un bancone; In alcune società possono essere delegati; In tutte e in alcune ; alcune sono renette; Pendono dalle volte di alcune grotte; L ente locale che ha sostituito alcune province; Vi si costruiscono barche ; Una barche tta utile in caso di naufragio; Canapi delle barche a vela; In certe barche è a passo variabile; Dà nome a un andatura delle barche a vela; Che rivela dissolutezza; Rivela tore di particelle elementari; Lo sportivo della vela ; Svela il futuro interpretando i tarocchi; Propria di una rivela zione; Cerca nelle Definizioni