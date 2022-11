Lo stende chi fa il picnic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stende chi fa il picnic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TELO

Significato/Curiosita : Lo stende chi fa il picnic

La parola italiana telo ha due forme fonetiche: télo, che può indicare un pezzo di tela o altro tessuto, utilizzato come copertura (ad esempio i teli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

