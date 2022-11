Fa la spola tra la cucina e la sala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa la spola tra la cucina e la sala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMERIERE

Significato/Curiosita : Fa la spola tra la cucina e la sala

Vollard), e picasso - segnato da sofferenze e dalle pressanti condizioni economiche - da questo momento in poi fece continuatamente la spola tra parigi e barcellona...

La funzione così denominata presso la curia romana, vedi cameriere pontificio. il cameriere è la persona addetta a servire i clienti presso un bar, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con spola; cucina; sala; Fa la spola con le raffinerie; Fare la spola tra due sponde; Veicoli che fanno la spola ; Un veicolo che fa la spola ; Fa la spola fra due sponde; Si usa per cucina re ai ferri; Per cucina re la carne in giardino; La carne di manzo tipica della cucina ebraica; Di alta cucina fra; Gas usato per cucina re in casa; Vinse a sala mina; Raggiunge la sala ria; Una comune varietà d insala ta; Insala ta da antipasto; Biscotto sala to a ciambella del Meridione; Cerca nelle Definizioni