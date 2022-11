Sostanza che ha consistenza semisolida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza che ha consistenza semisolida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEL

Significato/Curiosita : Sostanza che ha consistenza semisolida

Supposte la supposta è una forma farmaceutica semisolida a dose unica in cui forma, volume e consistenza sono adatti alla somministrazione rettale. l'assunzione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gel (disambigua). il gel è un materiale colloidale bifasico elastico, costituito da un liquido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con sostanza; consistenza; semisolida; sostanza resinosa impiegata in farmacologia; sostanza cui venivano attribuite proprietà magiche, usata da ciarlatani o giocolieri; Oggetto o sostanza che occupa spazio; sostanza tossica e cancerogena detta TCDD; sostanza liquida da bere; La consistenza d un patrimonio; Passato fine di verdure di consistenza cremosa; Privata di consistenza corporea; Come un discorso che non ha consistenza ; Ammasso dalla consistenza molle e appiccicosa; Una sostanza semisolida ; Applicare una sostanza semisolida ; La massa semisolida dei dentifrici; Una sostanza che ha consistenza semisolida ; Cerca nelle Definizioni