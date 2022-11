O sono regine o sono operaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: O sono regine o sono operaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : API

Significato/Curiosita : O sono regine o sono operaie

Le altre regine vergini pronte a emergere dalla propria cella reale (regina canora). se non sono bloccate dalle api operaie, le neonate regine vergini...

Osservatorio terrorismo api – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di apiay (colombia) api – codice iso 639-3 della lingua apiaká api (o apis) – personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con sono; regine; sono; operaie; sono preziosi per chi li conta; Così sono i tipi che non si capiscono bene; Lo sono le pesche ricche di succo; Lo sono le cose che ti appartengono; sono odiati dal popolo; La regine tta eletta; Re, regine , torri, alfieri, cavalli..; Un aiuola di... regine ; Una delle sue regine è stata Donna Summer; Il Pietro che fu detto il pittore delle regine ; sono preziosi per chi li conta; Così sono i tipi che non si capiscono bene; Lo sono le pesche ricche di succo; Lo sono le cose che ti appartengono; sono odiati dal popolo; Ha figlie operaie ; Le operaie sono sterili; Le operaie che lavoravano nelle risaie; operaie con il pungiglione; Tutte le operaie li preferiscono alti; Cerca nelle Definizioni