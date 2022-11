Lo sono le pesche ricche di succo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le pesche ricche di succo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLPOSE

Significato/Curiosita : Lo sono le pesche ricche di succo

Siciliana: sono delle soffici brioscine ripiene con crema alla vaniglia o al cioccolato, ricoperte da una croccante e irresistibile crosticina. le pesche due...

Esternamente, l'anulus fibrosus che circonda al suo interno il nucleo polposo. quest'ultimo è costituito da una massa gelatinosa sferoidale, di colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con sono; pesche; ricche; succo; Lo sono le cose che ti appartengono; sono odiati dal popolo; Sei e nove lo sono di tre; sono aggraziate quelle delle ballerine; sono nell occhio con i bastoncelli; Gruppi di reti per grosse pesche ; Le pesche noci sono dette anche così; Sono anche chiamate pesche noci; pesche reccio costiero da cui si nomina la frittura; pesche a polpa gialla; ricche di polpa; Particelle ricche d energia; Un personaggio portato come esempio di favolosa ricche zza; Lo è una ricche zza di notevole entità; Il sovrano di Lidia celebre per la sua favolosa ricche zza; Pianta che produce un succo lenitivo; succo vitaminico; Varietà di nocepesca dalla polpa succo sa; Pere succo se; Chicco succo so; Cerca nelle Definizioni