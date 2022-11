Il silenziatore del tubo di scappamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il silenziatore del tubo di scappamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARMITTA

Significato/Curiosita : Il silenziatore del tubo di scappamento

Tubo di scappamento. la fase di scarico continua anche quando inizia la fase d'aspirazione (sia per i motori a 2t che a 4t), dove nel caso del 2 tempi...

Di "marmitte dei giganti", vedi marmitte dei giganti (disambigua). marmitta dei giganti a maloja. marmitta dei giganti a bad gastein. le marmitte dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana; La fine di un tubo ; tubo elettronico... con la griglia; Accessorio tubo lare per scaldare le mani; Arriva ai fornelli attraverso un tubo ; C è quello di scappamento ; Quelli di scappamento emettono gas di scarico; In auto il suo impianto termina con lo scappamento ; Parte finale dello scappamento dei veicoli;