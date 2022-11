Sforna di primo mattino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sforna di primo mattino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PANETTIERE

Significato/Curiosita : Sforna di primo mattino

Altre definizioni con sforna; primo; mattino; Si sforna no con la pala; La sforna il fornaio; Il laboratorio che sforna focacce e michette; sforna no anche focacce e pizzette; sforna bastoni e rosette; Il primo giorno del fine settimana; Fu il primo presidente della Repubblica Italiana; Il primo numero di due cifre; Precede Bang nel nome dell esplosione primo rdiale; Il primo muscolo che mostrano i forzuti; Il mattino l ha in bocca; Al mattino si inzuppano nel latte; Il mattino l ha in bocca; Aprire gli occhi al mattino ; La Matilde che fondò Il mattino a Napoli; Cerca nelle Definizioni