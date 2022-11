La Seriana è in Lombardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Seriana è in Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAL

45°55'00.01n 9°55'00.01e / 45.91667°n 9.91667°e45.91667; 9.91667 la val seriana (àl seriàna o àl heriàna in dialetto bergamasco) è una vallata alpina corrispondente...

val – nome commerciale di un modello di metropolitana val – abbreviazione dell'a-amminoacido valina val – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con seriana; lombardia; Una è seriana ; Centro della comunità montana della Valle seriana ; Pizzo della val seriana ; La zona della lombardia con Erba e Bellagio; Roberto, presidente della lombardia fino al 2013; Dà il nome a un lago della lombardia ; Il lago diviso tra Piemonte e lombardia ; Vino prodotto in Emilia e lombardia ; Cerca nelle Definizioni