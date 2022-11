Scrivere a mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrivere a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERGARE

Significato/Curiosita : Scrivere a mano

La macchina per scrivere (o macchina da scrivere) è uno strumento dotato di tastiera collegata a vari dispositivi meccanici, elettrici e/o elettronici...

Sofía margarita vergara vergara (barranquilla, 10 luglio 1972) è un'attrice, produttrice televisiva e modella colombiana naturalizzata statunitense. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con scrivere; mano; Il comune genovese... su cui scrivere col gesso; Si usa per scrivere ... cose non definitive; Si scrive... per non scrivere ; Impiegata alla macchina da scrivere ; Il non saper leggere e scrivere ; Formano il perigonio; Così si chiamano i nativi di Chieti; Formano gli appartamenti; Un fromboliere dell antico esercito romano ; Dà una mano al commissario Basettoni nelle sue inchieste; Cerca nelle Definizioni