Un ricordino per il turista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ricordino per il turista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOUVENIR

Significato/Curiosita : Un ricordino per il turista

[senza fonte] turista scrive una "lettera a giulietta" su una parte del muro del palazzo, pieno di altre dediche. il sito è uno dei maggiori attrattori per i turisti...

Stai cercando altri significati, vedi souvenir (disambigua). souvenir provenienti da varie parti del mondo souvenir (parola francese il cui significato...

