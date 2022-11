Le regioni meridionali della Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le regioni meridionali della Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MIDI

Significato/Curiosita : Le regioni meridionali della francia

Il territorio della francia è diviso in regioni, dipartimenti e comuni, e a fini statistici anche in arrondissement e cantoni. queste suddivisioni possono...

midi (musical instrument digital interface) è il protocollo standard per l'interazione degli strumenti musicali elettronici, anche tramite un computer... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con regioni; meridionali; della; francia; In Italia sono 5: regioni a __ speciale; Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; Gruccia o appendiabiti in alcune regioni ; Grandi ruminanti delle regioni nordiche; Ruminanti delle regioni nordiche; Spagnoli meridionali ; Isola dell Egeo nelle Sporadi meridionali ; È patria dei meridionali ; E' patria di meridionali ; Un anfibio come la Hyla meridionali s; Si mette nell acqua della pasta; Comanda le tigri della Malesia; Il nome della Traviata; I servi della gleba a Sparta; La Musa della poesia epica; Quirinale... in francia ; È bevuto in francia ; Fu maresciallo di francia ; Principato tra francia e Spagna; Noi in francia ; Cerca nelle Definizioni