Ramifica sottoterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ramifica sottoterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ramifica sottoterra

Costituita da un grosso fittone legnoso di 1-(2) cm di diametro che si ramifica sottoterra. il fittone (a quanto osservato in armeria arenaria (pers.) schult...

radice – in botanica, parte del vegetale con il compito di assorbire sostanze, minerali e acqua radice o root – in informatica, punto iniziale del file...