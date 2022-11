Un punto cruciale del traffico cittadino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un punto cruciale del traffico cittadino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCROCIO

Significato/Curiosita : Un punto cruciale del traffico cittadino

Che avrebbero fatto dell'antica piazza san domenico un punto cruciale della nuova viabilità cittadina, anche questo edificio sarebbe stato demolito. il...

"binario d'incrocio", in opportuna stazione. incrocio – in biologia, l'unione di due specie diverse in natura o per opera dell'uomo incrocio – in linguistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con punto; cruciale; traffico; cittadino; punto di ristoro inglese; Il punto d incontro degli Inglesi; Un punto di sostegno; Indirizzati verso un punto ; Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione; Come un momento cruciale e tanto atteso; Scocca... cruciale ; cruciale , di primaria importanza; Un punto cruciale dell'autostrada; Segnale luminoso che regola il traffico ; Totale arresto del traffico ; Un... elemento del traffico ; Così è anche detto il traffico di schiavi; Può esserlo il traffico a causa di lavori in corso; Concittadino del Petrarca; cittadino dello stato con Addis Abeba e Gondar; cittadino del Madagascar; Il cittadino per i Latini; Un... concittadino di Gianduia; Cerca nelle Definizioni