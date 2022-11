Un pretesto per sottrarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pretesto per sottrarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCUSA

Significato/Curiosita : Un pretesto per sottrarsi

Comportamento presuntuoso e le sue richieste eccessive come pretesto per sottrarsi da un compito sottovalutato. alla fine ai primi di maggio il piano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scusa (disambigua). scusa è un singolo del rapper italiano izi, pubblicato il 15 aprile 2016... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con pretesto; sottrarsi; pretesto usato per iniziare una discussione; pretesto per sottrarsi; Pretesti per sottrarsi a un dovere; sottrarsi a un obbligo; sottrarsi ad un obbligo; Sparire, sottrarsi alla vista; sottrarsi alla vista; Cerca nelle Definizioni