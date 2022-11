Un prestigioso trofeo velico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prestigioso trofeo velico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un prestigioso trofeo velico

Grande. ogni domenica la nevskij flot percorreva un tratto della neva per 2-4 ore. il primo club velico, il water club of the cork harbour, fu fondato all'insegna...

Disambiguazione – se stai cercando altre competizioni, vedi coppa america. l'america's cup (coppa america in italiano) è il più famoso trofeo nello sport della vela...