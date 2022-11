La preposizione... nel convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La preposizione... nel convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FRA

Significato/Curiosita : La preposizione... nel convento

Preghiera convento di montecasale (sansepolcro) convento di san francesco a folloni (montella) convento di san francesco a vimercate (villa banfi), la cui fondazione...

fra (o anche nelle forme meno comuni «fra'» e «frà») – forma troncata per l'appellativo «frate», fatto precedere al nome proprio, usato per denominare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

