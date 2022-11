Le prendono i sarti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prendono i sarti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MISURE

Significato/Curiosita : Le prendono i sarti

Palvetti. vecchio amico d’infanzia di massimo e sindaco di cetara. francesco sarti, interpretato da pietro ragusa. manager di un fondo inglese. karl haufman...

Le misure cautelari sono misure di vario tipo e di diversa gravità che possono essere disposte prima di un procedimento o durante lo stesso. ci sono provvedimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

