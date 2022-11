Si prendono quelle del caso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono quelle del caso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MISURE

Significato/Curiosita : Si prendono quelle del caso

Il massacro del circeo (detto anche delitto del circeo) è un caso di rapimento e omicidio avvenuto nel comune italiano di san felice circeo, provincia...

La misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno spazio, ovvero la misura dell'estensione di una superficie. come per le altre misure di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

