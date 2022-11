Prendere un premio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere un premio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RICEVERE

Significato/Curiosita : Prendere un premio

Stabilito alla vigilia del precedente gran premio degli stati uniti d'america, in cui in occasione del nuovo gran premio d'arabia saudita in programma il successivo...

Del creditore è il potere di ricevere la prestazione da parte del debitore. mentre il credito è il diritto di ricevere la prestazione da parte del debitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

