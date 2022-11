Prendere in giro in modo umiliante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere in giro in modo umiliante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IRRIDERE

Significato/Curiosita : Prendere in giro in modo umiliante

Orientali e costringendo l'impero romano d'oriente ad accettare una pace umiliante: inoltre l'impero d'oriente dovette evacuare la zona a sud del danubio...

Comportamento umano del tempo: ognuno dei viaggi diventa il pretesto per irridere il sistema giudiziario, i meccanismi del potere, la politica, la pretesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

