Si praticano nelle liquidazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si praticano nelle liquidazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCONTI

Significato/Curiosita : Si praticano nelle liquidazioni

Acquisizioni, liquidazioni, cambiamenti della ragione sociale e del nome...) non tiene conto del parere degli azionisti di minoranza se si vota senza meccanismi...

Ad acquistare una maggiore quantità di beni. in italia la concessione di sconti generalizzati alla clientela da parte dei negozianti al dettaglio (saldi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

