La pinacoteca con il Cristo morto di Mantegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pinacoteca con il Cristo morto di Mantegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRERA

Significato/Curiosita : La pinacoteca con il cristo morto di mantegna

il cristo morto (noto anche come lamento sul cristo morto o cristo morto e tre dolenti) è uno dei più celebri dipinti di andrea mantegna, tempera su tela...

Gianni brera gianni brera, all'anagrafe giovanni luigi brera (san zenone al po, 8 settembre 1919 – codogno, 19 dicembre 1992), è stato un giornalista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

