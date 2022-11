Piccolo Stato del Centro America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo Stato del Centro America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BELIZE

Significato/Curiosita : Piccolo stato del centro america

Repubblica federale del centro america. l'america centrale o centro america (alternativamente: centro-america o centroamerica) è la parte del continente americano...

coordinate: 17°04'n 88°42'w / 17.066667°n 88.7°w17.066667; -88.7 il belize o belise è uno stato indipendente...

