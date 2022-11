I pescatori li calzano di gomma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pescatori li calzano di gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIVALI

Significato/Curiosita : I pescatori li calzano di gomma

Il gatto con gli stivali (disambigua). il gatto con gli stivali in un'incisione ottocentesca di gustave doré. il gatto con gli stivali e il suo padrone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con pescatori; calzano; gomma; Le valutano i pescatori ; Cesta per pescatori ; Uncini per pescatori ; Gli uncini dei pescatori ; I pescatori la usano nel buio; Si calzano su piste innevate; Si calzano per lunghe discese; Li calzano i pugili sul ring; Li calzano i fantini; Li calzano i pugili; Bucare una gomma dell auto; Quelle di gomma fanno il passo felpato; In colla e in gomma ; Una gomma ricavata dalle acacie; La gomma per le suole; Cerca nelle Definizioni