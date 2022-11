Passa sempre per il centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa sempre per il centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIAMETRO

Significato/Curiosita : Passa sempre per il centro

Una corda passa sempre per il centro della circonferenza metodo geometrico basta ricordare che l'asse di una corda passa sempre per il centro della circonferenza...

Le componenti di una circonferenza raggio (r) e diametro (d) di una sfera. in geometria il diametro (indicato con d, d o ) è il segmento che unisce due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con passa; sempre; centro; passa ggio estremamente angusto; Si passa a quelle di fatto; Un passa tempo a dondolo; Che non si può oltrepassa re... a Londra; passa tra i fili dell ordito; Si devono sempre ben piegare prima di buttarli via; È sempre seguito da una festa; L antitesi di sempre ; Rino __: Ma il cielo è sempre più blu; È quasi sempre più grande del paese; Piccolo Stato del centro America; centro del Belgio sulla Mosa; Il centro benessere dell albergo; Il centro culturale dell antico Egitto distrutto in un incendio; centro yemenita; Cerca nelle Definizioni