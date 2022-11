Fa parte della flotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa parte della flotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NAVE

Crociere: costa atlantica e costa mediterranea. una nave della classe dream fa parte della flotta di costa crociere: costa diadema. carnival splendor era...

Altri significati, vedi nave (disambigua) o navi (disambigua). immagine di una nave di medie dimensioni (traghetto). la nave (o bastimento) è un mezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Lo sono le cose che ti apparte ngono; Fanno parte dei finimenti; Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo; La rinuncia del parte cipante; parte dell uovo che non si mangia; Ospita le affollate Settimane della moda; Il mitologico Edipo risolse quello della Sfinge; II Bill della Microsoft; Le regioni meridionali della Francia; Si mette nell acqua della pasta; Quella flotta nte è un dolce francese; In mezzo alla flotta ; Si concluse con la vittoria della flotta greca di Temistocle sui persiani; Era il jolly della nostra flotta navale; Quella Invincibile fu una flotta di Filippo II;