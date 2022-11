Non ne ha il biglietto scaduto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne ha il biglietto scaduto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VALIDITÀ

Significato/Curiosita : Non ne ha il biglietto scaduto

biglietto scaduto (titolo originale in francese: au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable) è un romanzo di romain gary, scritto nel 1975...

Un'ulteriore suddivisione possiamo ottenere 4 tipi di validità che contribuiscono alla validità complessiva del test. se vengono applicati criteri in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con biglietto; scaduto; biglietto per auguri; Timbrare un biglietto cartaceo; Gli euro del biglietto giallo; Il timbro sul biglietto del treno; Timbrare il biglietto prima di salire sul treno; Capace, non ancora scaduto ; Rimette in corso l abbonamento scaduto ; Non ancora scaduto ; Non scaduto ; Lo è un biglietto non ancora scaduto ; Cerca nelle Definizioni