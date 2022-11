Il Nikolaj tra i grandi della letteratura russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Nikolaj tra i grandi della letteratura russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GOGOL

Significato/Curiosita : Il nikolaj tra i grandi della letteratura russa

Russo. gogol' è considerato uno dei grandi della letteratura russa. già maestro del realismo, si distinse per la grande capacità di raffigurare situazioni...

"gogol'" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gogol' (disambigua). dagherrotipo di nikolaj gogol' (1845) nikolaj vasil'evic gogol'-janovskij... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con nikolaj; grandi; della; letteratura; russa; Sostenitori di nikolaj Ul janow; nikolaj Nikolaevic, chimico russo Nobel nel 1956; Sono morte in un capolavoro di nikolaj Gogol; Vive ormai nelle periferie di molte grandi città; Uno dei grandi attori del 900; grandi ambienti; Divide i tifosi di molte grandi città; Supermercato senza grandi marche come Lidl ing; L aria della canicola; La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc; Parte superiore della poppa del vascello; Ospita le affollate Settimane della moda; Fa parte della flotta; letteratura eroica; Una famosa Madame de... della letteratura ; Evoca una baronessa della letteratura ; Il José premio Nobel per la letteratura 1998; Fini conoscitori di letteratura e linguistica; Casa di campagna russa ; Era una misura itineraria russa ; russa del passato; Casetta agricola russa ; Città russa ; Cerca nelle Definizioni