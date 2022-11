Il muschiato vive nelle regioni artiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il muschiato vive nelle regioni artiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BUE

Significato/Curiosita : Il muschiato vive nelle regioni artiche

Sottospecie di lupo grigio. il lupo artico vive nell'artide canadese e nelle regioni settentrionali della groenlandia. i lupi artici sono generalmente più piccoli...

Disambiguazione – "bove", "bue", "mucca", "toro" e "vacca" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi bove (disambigua), bue (disambigua), toro (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

