Metallo che può causare allergie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo che può causare allergie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NICHEL

Significato/Curiosita : Metallo che puo causare allergie

Sanità “sindrome dell'edificio malato”, che si presenta con vari sintomi come nausee, irritazioni, allergie e dolori alle articolazioni. concerne l'esposizione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nichel (disambigua). il nichel (o nichelio) è l'elemento chimico di numero atomico 28 e il suo simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con metallo; causare; allergie; Un metallo per gli orologi; metallo grigio lucente; Il metallo Mn nella tavola periodica; metallo usato per galvanizzare l acciaio; Come un sapore che ricorda un metallo ; Può causare allergie; Ritardo dei pagamenti che può causare sfratto; Può causare ammaccature; Se scorretta, può causare dolori muscolari; Possono causare l affondamento di una nave; Può causare allergie ; Una conseguenza delle allergie ; Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie ; Elemento chimico con simbolo Ni che causa allergie ; Cerca nelle Definizioni