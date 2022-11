Innalzarsi a difesa di qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Innalzarsi a difesa di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERGERSI

Significato/Curiosita : Innalzarsi a difesa di qualcuno

Acuminatissimo, tanto che una volta vibo crispo, interrogato da un tale se ci fosse qualcuno con l'imperatore, gli rispose: - no, neppure una mosca»: l'aneddoto delle...

Sostiene che la pressione selettiva favorì quegli individui capaci di ergersi sugli arti posteriori potendo così, ad esempio, avvistare in anticipo un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

