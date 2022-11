L inizio del viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inizio del viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PORTENZA

Significato/Curiosita : L inizio del viaggio

Circumnavigazione del globo terrestre che ebbe inizio il 10 agosto 1519 e si concluse il 6 settembre 1522 al porto di sanlúcar de barrameda e l'8 settembre...

Capisce), l'ottavo matrimonio di luthor con contessa erica alexandra del portenza (o 'la contessa' come era chiamata) era un matrimonio che si basava sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con inizio; viaggio; Lo inizio del servizio; L inizio delle danze; Si aprono all inizio del conflitto; Raccolto all inizio ; inizio e fine di agosto; È occupato da persone che dormono in viaggio ; Grande borsa da viaggio ; viaggio fotografico; Un viaggio ... con MSC o Costa; Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio ; Cerca nelle Definizioni