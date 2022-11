Si infila per cucire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si infila per cucire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DITALE

Significato/Curiosita : Si infila per cucire

Materiale da cucire, generalmente tessuto o cuoio. il ditale è usato da millenni, con forme differenti in relazione al tipo di materiale da cucire, adeguandosi...

Disambiguazione – "ditali" rimanda qui. se stai cercando il tipo di pasta, vedi ditali (pasta). il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere le...

Altre definizioni con infila; cucire; Si infila no nei guanti; S infila no in apposite prese; Il gancio da tavolo in cui infila re una tracolla; Lo stecchetto in cui è infila to del cibo; Vi si infila no le braccia; cucire provvisoriamente; cucire lungo il bordo; cucire provvisoriamente un capo; Un pezzo metallico della macchina per cucire ; Storica marca di macchine da cucire ; Cerca nelle Definizioni