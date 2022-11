Hanno la stessa le reclute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno la stessa le reclute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : Hanno la stessa le reclute

Addestramento reclute, nel lessico militare, si intende il periodo di formazione militare impartito alle reclute. presso le forze armate italiane la formazione...

Rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

