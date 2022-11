Il giacimento che si sfrutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giacimento che si sfrutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINERARIO

Significato/Curiosita : Il giacimento che si sfrutta

Inerti a matera una cava è un'attività di estrazione mineraria che sfrutta un giacimento di minerale classificato come materiale da cava. in italia è regolata...

Stabilimento minerario di monteponi in sardegna l'industria mineraria (o anche industria estrattiva) è la parte del settore primario che si occupa dell'estrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

