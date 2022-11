Il genere delle trasmissioni come Zelig - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere delle trasmissioni come Zelig. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CABARET

Significato/Curiosita : Il genere delle trasmissioni come zelig

zelig è un programma televisivo italiano di genere comico, andato in onda su italia 1 dal 1996 al 2003 e su canale 5 dal 2003 al 2016 e dal 2021. la trasmissione...

Cercando altri significati, vedi cabaret (disambigua). théophile alexandre steinlen, tournée du chat noir (1896) il cabaret (o, meno usato, cabarè) è storicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con genere; delle; trasmissioni; come; zelig; genere , qualità; Lo e in genere il poeta; Il time genere musicale; Il genere di piante dell anice; Le story sono il genere narrativo di molti romanzi di John Le Carré; Animale delle zone artiche dalla pregiata pelle; Gli ufficiali delle legioni; Sono aggraziate quelle delle ballerine; Il libro con gli stemmi delle varie casate; Le paste delle crostate; Il pettegolezzo nelle trasmissioni TV; Consentono le trasmissioni transoceaniche; trasmissioni radio fruibili e scaricabili dal web; Serie di trasmissioni TV; Il pettegolezzo nelle riviste e nelle trasmissioni TV; Gli artisti come Marceau; Un essere come l uomo; Impetuoso come un fiume; Un liquore come il centerbe; Lo è la chioma come la seta; Il Woody di zelig ; Il Bisio comico che ha condotto zelig ; Claudio ha condotto zelig ; Il genere di zelig ; Insieme a Gino ha creato zelig ; Cerca nelle Definizioni