La gassa d amante per il marinaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gassa d amante per il marinaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NODO

Significato/Curiosita : La gassa d amante per il marinaio

Di prua e poi sullo strallo. gassa, gassa d'amante nodo realizzante un cappio non scorrevole, utilizzato, ad esempio, per fissare le scotte al fiocco....

Vedi nodo (disambigua). disambiguazione – "nodi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nodi (disambigua). alcuni nodi. il nodo consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Quella genovese è detta fugassa ; Nelle bevande gassa te; Una bibita gassa ta; Acqua gassa ta per long drink; È a occhiello nella gassa d amante; Fu amante di Abelardo; Può esserlo il verme... o un diamante al dito; d amante : è un nodo facilmente scioglibile; Lo uccise Atamante ; Fu sposa del re Atamante ; Specie di gabbia sull albero per il marinaio di vedetta; Un marinaio come Drake; Il marinaio che era di vedetta sul pennone del veliero; Un marinaio di sentinella; Li impugna il marinaio ;