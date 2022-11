Il frutto dai noccioli grossi e lisci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto dai noccioli grossi e lisci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NESPOLA

Significato/Curiosita : Il frutto dai noccioli grossi e lisci

Specchi "sforzarsi invano di argomentare l'impossibile". vetri e specchi, essendo molto lisci, non offrono alcun appiglio. arriva la cavalleria simile all'espressione...

Genere mespilus; esso viene anche chiamato nespolo germanico o europeo, ed il suo frutto è chiamato "nespola". negli ultimi due secoli però, in europa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con frutto; noccioli; grossi; lisci; frutto nel riccio; Il frutto dell enologo; Il frutto di una palma; Un sinonimo per la maracuja: frutto della __; frutto con la buccia gialla ricco di potassio; Anche detta noccioli na americana; noccioli ne con cui si fa un burro; Contiene cinque lucidi noccioli ; Molti chiamano così i noccioli ; noccioli ne americane; grossi pesci d acqua dolce; grossi fogli dell antichità; grossi ragni dalla croce sul dorso; Campo coltivato a grossi frutti estivi; Hanno grossi manici e tastoni laterali; lisci a e morbida; Sala in cui si danza il lisci o; lisci are... le guance; Tutt altro che lisci ; Levigati, lisci ati; Cerca nelle Definizioni