Frequenta un ciclo di lezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frequenta un ciclo di lezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORSISTA

Significato/Curiosita : Frequenta un ciclo di lezioni

Al liceo artistico di napoli. nel 1956 va a vivere a roma, dove si iscrive all'accademia di belle arti e frequenta le lezioni di toti scialoja. dopo...

Divenuta sede di una scuola della polizia penitenziaria, ospita circa 200 corsisti. il complesso era fin dall'origine imponente: includeva una chiesa, i due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

