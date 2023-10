Forma di Buddismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma di Buddismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ZEN

Significato/Curiosità : Forma di Buddismo

Lo Zen è una forma di Buddismo che enfatizza l'esperienza diretta e l'illuminazione improvvisa attraverso pratiche meditative, specialmente la meditazione Zen (Zazen). Originatasi in Cina come Chan, questa scuola buddista si diffuse in Giappone, diventando Zen. Lo Zen incoraggia l'illuminazione intuitiva oltre la conoscenza intellettuale. La pratica di Zazen coinvolge sedersi in silenzio, concentrarsi sulla respirazione e sviluppare uno stato di consapevolezza profonda. La maestria del paradosso, come il celebre "koan", è un elemento chiave. Lo Zen ha influenzato l'arte, la cultura e la filosofia giapponese, contribuendo alla consapevolezza, alla semplicità e all'armonia.

Altre risposte alla domanda : Forma di Buddismo : forma; buddismo; Ottimo forma ggio del Piemonte; Mantengono in forma l atleta; forma di retribuzione; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre |; Si pratica per stare in forma ; forma no il nostro prossimo; forma la spettacolare cascata della Frua sulle Alpi; Così si sente chi non è in forma ; Una forma di buddismo ; Il titolo del Lama capo del buddismo del Tibet; Il buddismo del Tibet; Massima autorità spirituale del buddismo tibetano; La beatitudine spirituale per il buddismo ; Una forma giapponese di buddismo ;

Cerca altre Definizioni