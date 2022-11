Fare la spola tra due sponde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare la spola tra due sponde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRAGHETTARE

Significato/Curiosita : Fare la spola tra due sponde

Tuttavia, approvò la posizione di weinberger e di haig. haig capeggiò brevemente (8 aprile–30 aprile) una "missione diplomatica di spola" tra londra e buenos...

Ministro del tesoro. la finalità del governo è soprattutto quella di traghettare il paese fino alle elezioni politiche anticipate, che infatti si terranno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

