Se ne fanno scatole per sardine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne fanno scatole per sardine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LATTA

Significato/Curiosita : Se ne fanno scatole per sardine

Modeste dimensioni e anche della sua corazzatura troppo leggera, scatola di sardine o arrigoni. ebbe anche il soprannome di cassa da morto, barattolo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi latta (disambigua). con il termine di latta (e con il suo sinonimo regionale tolla) si indica un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

