Famosa marca di orologi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ROLEX

Significato/Curiosita : Famosa marca di orologi

Miliardi di franchi svizzeri. the swatch group conta 23.600 dipendenti. fra i suoi prodotti più famosi troviamo la linea di orologi swatch e la marca di automobili...

rolex sa è una società svizzera (con sede a ginevra) importante nella produzione di pregiati orologi da polso, nonché una delle più grandi aziende operanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

